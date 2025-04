L’Empoli piange il suo ex portiere Giulio Drago

Lutto nel mondo del calcio e, in particolare, nella comunità empolese: si è spento nella serata di venerdì 18 aprile all’ospedale San Giuseppe di Empoli, all’età di 62 anni, Giulio Drago, ex portiere dell’Empoli e figura simbolo di una delle pagine più emozionanti della storia del club toscano.

Nato a Caltagirone nel 1962, Drago era arrivato da bambino a Torino, seguendo la famiglia trasferitasi al Nord per lavoro. Fu proprio tra i palazzi del capoluogo piemontese che nacque il suo amore per il ruolo di portiere e il sogno, mai realizzato del tutto, di indossare un giorno la maglia della Juventus. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, si affermò in seguito come uno dei protagonisti del calcio italiano tra gli anni Ottanta e Novanta.

Arrivato a Empoli nel 1984, dopo un’esperienza alla Cremonese, Drago legò indissolubilmente il suo nome alla storica promozione in Serie A della stagione 1985/86, diventando il primo portiere dell’Empoli nella massima serie. Con la maglia azzurra collezionò 166 presenze, stabilendo anche il record d’imbattibilità del club in Serie A nel campionato 1987/88.

Dopo le esperienze a Bari, Triestina e Pontedera, tornò a Empoli nella stagione 1994/95 prima di chiudere la carriera tra le fila del Pontedera nel 1999. Proprio con la maglia granata fu protagonista di un momento storico: la vittoria per 2-1 in amichevole contro la Nazionale di Arrigo Sacchi, il 6 aprile 1994, alla vigilia dei Mondiali di USA ’94.

Una volta appesi i guanti al chiodo, Drago è rimasto legato al mondo del calcio e, soprattutto, a Empoli, dove viveva e lavorava. Ha formato generazioni di giovani portieri nel vivaio azzurro, distinguendosi per competenza, umiltà e dedizione. Figura rispettata e benvoluta, era un punto di riferimento per chiunque parlasse di calcio con passione e rispetto.

“È stato protagonista di una pagina indimenticabile della nostra storia – ha dichiarato il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi – e ha contribuito anche dopo il ritiro alla crescita del nostro settore giovanile, mettendo a disposizione esperienza e umanità. Oggi lo salutiamo con affetto e gratitudine.”

La salma è esposta nella cappella del commiato del Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi di Empoli. I funerali si terranno martedì 22 aprile, alle ore 15, nella Collegiata di Sant’Andrea. Alla moglie Patrizia, ai figli Filippo e Matteo e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra e di tutta la città.