Empoli annichilito, il Pescara cala il poker

PESCARA – Il Pescara regala spettacolo e travolge l’Empoli con un netto 4-0. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa gli abruzzesi cambiano passo e dominano la gara.

Decisivo Andrea Oliveri, autore di una doppietta in tre minuti: al 68’ con un destro potente che si insacca dopo aver colpito la traversa e al 71’ con un tocco sotto delizioso a scavalcare Fulignati.

Il colpo del ko arriva all’80’, quando Meazzi firma il tris con un tiro preciso dal cuore dell’area. Nel recupero c’è gloria anche per Merola, che mette il sigillo finale per il poker.

L’Empoli ci prova solo a sprazzi, trovando davanti un Desplanches sempre attento e capace di spegnere l’unica vera occasione di Elia nel finale.

Successo netto e meritato per il Pescara, che festeggia con il proprio pubblico una vittoria dal peso specifico enorme. Per l’Empoli, invece, una serata da dimenticare.

Il tabellino

Pescara – Empoli 4-0

PESCARA (3-4-2-1)

: Desplanches; Capellini (61′ Corbo), Brosco, Pellacani; Oliveri, Dagasso, Squizzato, Corazza (84′ Letizia); Olzer (73′ Merola), Valzania (73′ Meazzi); Tsadjout (84′ Di Nardo). All. Vivarini.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Curto (46′ Guarino), Lovato, Ebuehi (46′ Ilie); Elia, Ignacchiti (72′ Konate), Ghion, Carboni; Ceesay, Shpendi; Popov. All. Pagliuca.

RETI: 68′ Oliveri, 71′ Oliveri, 80′ Meazzi, 92′ Merola.

NOTE: Ammoniti: Curto (E), Capellini (P). Guarino (E).