Vasquez sbaglia, Esposito no: l’Empoli strappa un punto a Venezia

Getting your Trinity Audio player ready...

Venezia – Empoli 1-1VENEZIA (3-4-2-1)

: Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Carboni (65’ Andersen); Oristanio (70’ Yeboah), Ellertsson; Pohjanpalo. A disposizione: Joronen, Grandi; Haps, Gytkjaer, Bjarkason, Schingtienne, Candela, Chiesurin, Raimondo, El Haddad. Allenatore: Di Francesco.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti (79’ Cacace); Gyasi (79’ Sambia), Grassi, Maleh, Pezzella (89’ Marianucci); Anjorin (82’ Henderson), Esposito (88’ Ekong); Colombo. A disposizione: Perisan, Seghetti; De Sciglio, Tosto, Bacci, Konate. Allenatore: D’Aversa

ARBITRO: Sacchi di Macerata (L.Rossi-Ricci)

RETI: 5’ Pohjanpalo, 31’ Esposito

NOTE: Ammoniti Sverko, Viti, Esposito

VENEZIA – Un punto a testa nella sfida salvezza fra Venezia ed Empoli.

La formazione di D’Aversa, senza Fazzini non convocato, inizia nella maniera peggiore. Vasquez cincischia con il pallone e rinvia addosso a Pohjanpalo, la palla si impenna e finisce in rete.

L’Empoli si butta subito in avanti per rimediare al patatrac e per poco non ci riesce subito con Colombo, servito da un errore in disimpegno di Stankovic. Ellertson si fa ipnotizzare da Vasquez ed è poi Esposito prima a impegnare Stankovic, poi a batterlo su preciso assist di Colombo. Sempre Stankovic dice no a Maleh, prima di una clamorosa occasione di Pohjanpalo che stavolta trova un Vasquez attento.

Nella ripresa grandi occasioni per l’Empoli con Colombo e Sambia ma il risultato non cambia.