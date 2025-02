Accoltella il compagno al termine di una lite e finisce a Sollicciano

FIRENZE – Accoltella il compagno al termine di una violenta lite in casa.

Personale del Nucleo radiomobile dei carabinieri del comando provinciale di Firenze è intervenuto, su richiesta del 118, in un’abitazione della zona di Grassina, dove si era appena verificato un violento alterco tra un uomo ed una donna.

I primi accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire quella che parrebbe essere la dinamica dei fatti, accertando come una donna italiana, di 37 anni, nel corso di una lite avuta poco prima – per cause non note – con il compagno, di 48 anni, avrebbe preso un coltello da cucina, colpendo quest’ultimo con un fendente alla schiena.

L’uomo è stato trasportato per le cure del caso al vicino ospedale di Santa Maria Annunziata e non verserebbe in pericolo di vita, pur tenuto in osservazione.

La donna è stata arrestata per il reato di tentato omicidio e condotta carcere di Sollicciano, a disposizione della procura di Firenze.