In moto contro un’auto muore a 55 anni a Firenze

FIRENZE – Aveva 55 anni il motociclista che ieri sera (27 maggio) ha perso la vita in viale Galileo a Firenze.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20,30. L’uomo, residente in provincia di Cosenza, era in sella a una motocicletta quando all’altezza di via del Monte alle Croci e per ragioni ancora da accertare si è scontrato con un’auto proveniente dalla stessa strada. Al volante c’era una donna di 62 anni.

I due veicoli sono stati sequestrati ed è stato attivato il supporto psicologico per la conducente.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia municipale.