Treno esce dai binari sul ponte: paura nel fiorentino, evacuati i passeggeri

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti nel pomeriggio di oggi nel comune di Dicomano, in seguito a un incidente ferroviario che ha coinvolto un treno regionale in viaggio sulla tratta che collega il capoluogo toscano a Borgo San Lorenzo, passando per Pontassieve.

L’inconveniente si è verificato in prossimità di un ponte ferroviario, dove le ruote di sei carrozze sono uscite dai binari. Le operazioni di soccorso, coordinate da un funzionario della sede centrale, hanno visto la partecipazione delle squadre provenienti dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve. A scopo precauzionale, è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, i passeggeri erano già stati fatti evacuare dal personale di Trenitalia. Non si registrano feriti tra le persone presenti a bordo del convoglio. Attualmente, sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine e dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per chiarire le cause dell’accaduto e accertare le dinamiche dell’uscita dai binari.