Minacciati con il coltello da una baby gang in pieno centro a Firenze

FIRENZE – Momenti di autentico terrore nella serata di ieri (22 giugno) in piazza d’Azeglio, nel pieno centro di Firenze, dove due amici sono stati affrontati e minacciati con un coltello da una baby gang nel tentativo di mettere a segno una rapina. Le vittime, un fiorentino di 23 anni e un amico di 22, sono riuscite a mettersi in salvo soltanto grazie alla prontezza di riflessi, sfuggendo ai malviventi con una disperata fuga a piedi per le vie del centro storico.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani stavano passeggiando tranquillamente all’interno dei giardini della piazza quando sono stati improvvisamente avvicinati da tre ragazzi. Il gruppetto, descritto come composto da giovani di origine straniera, ha sbarrato loro la strada e, brandendo un coltello, ha iniziato a chiedere con insistenza e toni minacciosi la consegna di tutto il denaro in loro possesso. Di fronte alla lama, i due ventenni non si sono persi d’animo e sono scattati in avanti, seminando gli aggressori che hanno tentato invano di inseguirli per alcune centinaia di metri.

I due amici sono riusciti a trovare riparo infilandosi portone dell’abitazione di uno dei due, sbarrando l’ingresso e componendo immediatamente il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto. Sul posto è intervenuta a stretto giro una pattuglia della polizia. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze delle vittime e avviato le ricerche dei tre malviventi nelle strade limitrofe, setacciando l’area alla ricerca di elementi utili e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadina per identificare i componenti della banda.