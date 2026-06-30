Muore a 42 anni nel frontale sulla provinciale 11: dramma a Fucecchio

FUCECCHIO – Una tragedia della strada si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi a Fucecchio, in provincia di Firenze.

Un uomo di 42 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 18,30 lungo la strada provinciale 11. La vittima si trovava alla guida di una Smart che, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si è scontrata frontalmente con un’altra automobile di grossa cilindrata. A causa del violentissimo impatto, l’utilitaria ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata, finendo in un fosso laterale.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono confluiti i soccorsi del 118 insieme alle squadre dei vigili del fuoco, il cui intervento si è reso necessario per liberare il 42enne dalle lamiere contorte dell’abitacolo. Nonostante la tempestività dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo sul colpo.

Alla guida della seconda vettura coinvolta nel frontale c’era invece un ragazzo di 22 anni. Il giovane, rimasto sotto choc, è stato preso in carico dai sanitari e trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli per accertamenti.

Sulla dinamica esatta del sinistro stanno adesso lavorando i carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi di rito.