Occulta droga per oltre 16 chili: 27enne arrestato dopo il blitz della polizia

FIRENZE – Sequestrati oltre 16 chili di sostanza stupefacente e 3mila euro in contanti. Tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un cittadino italiano di 27 anni.

Nell’ambito dei congiunti servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale del commissariato di Rifredi e della polizia locale, nei giorni scorsi, hanno portato a termine l’arresto.

Il personale di polizia, dopo aver osservato l’uomo entrare all’interno di un condominio di via Borgo Tegolaio e, poco dopo, uscire con in mano una busta, vista precedentemente vuota e che adesso sembrava contenere qualcosa, hanno proceduto ad un controllo nei suoi confronti, rinvenendo, all’interno della busta che aveva dietro, sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di circa 150 grammi.

Approfonditi i controlli, dopo una iniziale ritrosia del 27enne che negava di avere la disponibilità di uno degli appartamenti del condominio in cui era stato visto entrare, i poliziotti hanno fatto accesso ad una delle abitazioni, scovando un vero e proprio deposito di sostanza stupefacente di diversa natura.

Complessivamente, infatti, sono stati rinvenuti più di 16 chili di sostanza tra hashish, circa 124 panetti, marijuana, nascosta in due valige trovate nella camera da letto, e metanfetamina, 300 pasticche occultate su una trave.

Rinvenuto anche diverso materiale per il confezionamento e 3mila euro di contanti occultati nella cappa del forno.

Il tutto è stato posto sotto sequestro.