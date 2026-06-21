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Principio di incendio all’impianto frenante del tram, attimi di paura a Firenze

L'intervento dei vigili del fuoco poco prima della mezzanotte in piazza Paolo Uccello. Tutto il convoglio era stato evacuato prontamente dal conducente

Cronaca
REDAZIONE
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Principio di incendio all'impianto frenante del tram, attimi di paura a Firenze (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – I vigili del fuoco del distaccamento di Firene Ovest, sono intervenuti poco prima della mezzanotte in piazza Paolo Uccello a Firenze, alla fermata della tramvia, per un principio di incendio all’impianto frenante del convoglio.

Sul posto sono stati inviati una squadra e un mezzo di supporto. All’arrivo dei soccorsi tutto il convoglio era stato evacuato prontamente dal conducente.

I vigili del fuoco hanno raffreddato il blocco dell’impianto frenante e verificato con l’utilizzo della termocamera le parti del convoglio poste nelle immediate vicinanze.

La circolazione è stata interrotta con la disalimentazione dell’impianto elettrico coordinata con il personale di Gest.

Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, un equipaggio sanitario e la polizia locale.

© Riproduzione riservata

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