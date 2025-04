Rapine e percosse agli anziani nei parcheggi dei centri commerciali: arrestati due fratelli

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Rapine, furti, prelievi di denaro da carte rubate, ricettazione e percosse: arrestati due fratelli di nazionalità italiana di 27 e 22 anni.

I giovani sono ritenuti responsabili di 47 reati commessi nelle province di Firenze e Prato prevalentemente a danno di persone anziane, anche ultrasessantacinquenni.

L’ordinanza è stata eseguita nel corso della mattina dell’1 aprile dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Signa, insieme a comando carabinieri di Sesto Fiorentino, al termine di un’attività investigativa durata da gennaio 2024 a febbraio 2025.

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire il modus operandi dei ragazzi, che noleggiavano frequentemente diversi veicoli in differenti società su cui apponevano targhe rubate da veicoli in sosta, utilizzandole poi per commettere furti, in maggioranza nei parcheggi dei centri commerciali delle province di Firenze e Prato, dove sceglievano vittime anziane, anche ultrasessantacinquenni, fragili e meno reattive.

I delinquenti attendevano che la vittima riponesse i propri averi nella vettura e mentre si apprestavano a salire in macchina aprivano gli sportelli e li derubavano velocemente. In una occasione, la vittima ultrasessantacinquenne ha reagito venendo travolta dall’auto dei malfattori in fuga. I due giovani, inoltre, utilizzavano i bancomat delle vittime per prelevare somme di denaro.

L’analisi dei filmati di videosorveglianza acquisiti sulla scena del crimine, la localizzazione Gps dei mezzi noleggiati, i vari servizi di osservazione e pedinamento hanno permesso di raccogliere prove tali da consentire alla Procura della Repubblica di Firenze di richiedere e ottenere l’arresto degli indagati.