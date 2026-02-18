Strangola con il velo la donna ivoriana che gli affitta la stanza: accusato di tentato omicidio

PRATO – Ha tentato di uccidere la donna che gli subaffittava la casa, una giovane donna ivoriana di 27 anni, usando proprio il velo che lei portava in testa per strangolarla. Un’aggressione brutale, consumata tra le mura domestiche per banali dissidi legati alla sublocazione di un appartamento, che solo per la prontezza della vittima non si è trasformata nell’ennesimo femminicidio. Per questi fatti, nella giornata di ieri, i carabinieri di Calenzano hanno arrestato un cittadino del Mali di 29 anni, residente nel comune fiorentino ma finito nel mirino della Procura di Prato.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip pratese su richiesta della Procura, dipinge un quadro di estrema violenza. Tutto sarebbe precipitato la mattina del 15 febbraio scorso. Secondo la ricostruzione dei fatti, ritenuta pienamente attendibile dal giudice, l’uomo avrebbe prima minacciato di morte la ventisettenne e poi sarebbe passato alle vie di fatto con una ferocia inaudita. Le ha strappato il velo, lo ha avvolto per due volte attorno al suo collo e ha stretto con forza nel tentativo di soffocarla, scaraventandola poi a terra.

Una volta sul pavimento, il 29enne si sarebbe messo a cavalcioni sulla donna, continuando a esercitare una pressione tale da toglierle il respiro. La vittima, in quegli istanti drammatici, è riuscita miracolosamente a infilare le mani tra il collo e la stoffa, impedendo che lo strangolamento diventasse letale e mantenendo la lucidità necessaria per divincolarsi, nonostante i pugni e gli schiaffi che l’aggressore le sferrava per farle mollare la presa.

L’attività investigativa, che ha portato in tempi record all’emissione della misura cautelare, si è avvalsa anche del supporto tecnico dei militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Prato. Per il cittadino maliano si sono aperte le porte del carcere: dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.