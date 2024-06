Viaggia con 90 chili di hashish nel portabagagli dell’auto: arrestato

Nell’auto nasconde oltre 90 chili di hashish: arrestato.

Ad incastrare l’uomo, un 46enne marocchino, è stata la Polizia di Stato e ora il pusher dovrà rispondere del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Lo spacciatore è finito nella rete dei controlli degli agenti della squadra mobile della questura di Firenze in via Enrico De Nicola intorno alle 14,30 di ieri (27 giugno), mentre era alla guida della sua auto. La perquisizione del veicolo ha rivelato quasi 90 chili di hashish nascosti in tre scatoloni di cartone nel portabagagli. La droga, suddivisa in 900 panetti, avrebbe avuto un valore di mercato di circa 900mila euro.

I controlli si sono poi estesi all’abitazione dell’uomo, dove i poliziotti hanno scoperto oltre 7500 euro in contanti nascosti dietro l’imbottitura di una valigia. Il denaro è stato immediatamente sequestrato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito nel carcere di Sollicciano dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria.