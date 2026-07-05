Gli cade la canna da pesca in acqua e si getta nel lago per recuperarla ma non riemerge: via alle ricerche per un 53enne

SIGNA – Ore di grandissima apprensione e soccorritori in piena attività all’interno del parco dei Renai, nel comune di Signa, alle porte di Firenze. Dalla mattinata di oggi (5 luglio) sono infatti scattate massicce ricerche per rintracciare un uomo di 53 anni, di origine cinese, tragicamente scomparso nelle acque di uno dei laghi del complesso naturalistico.

Stando a una prima e ancora provvisoria ricostruzione di quanto accaduto, il 53enne si trovava sulla sponda del bacino ed era intento a pescare. All’improvviso, per cause ancora da chiarire con precisione, avrebbe perso la presa sulla propria canna da pesca, finita nello specchio d’acqua. Nel disperato tentativo di sporgersi per recuperare l’attrezzatura, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio finendo per cadere nel lago. Da quel momento, purtroppo, non è più riemerso in superficie, inghiottito dall’acqua davanti agli occhi impotenti di chi si trovava in zona.

Immediato è scattato l’allarme, che ha fatto convergere sul posto una imponente macchina dei soccorsi. Nello specifico, si registra il massiccio spiegamento dei vigili del fuoco, giunti tempestivamente al parco dei Renai sia con le squadre di terra sia con gli specialisti del nucleo sommozzatori, che stanno scandagliando senza sosta i fondali del lago nel tentativo di individuare il 53enne. Presenti sul luogo delle ricerche anche i carabinieri della stazione di Signa, a cui sono affidati gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente e raccogliere le testimonianze dei presenti.