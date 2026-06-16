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Gravi carenze igienico sanitarie, la procura mette i sigilli a sette sezioni di Sollicciano

Le indagini sono state condotte sul campo dagli uomini della Squadra Mobile della questura di Firenze con l'Asl

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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(Foto Fb Sara Funaro)
1 ' di lettura

FIRENZE – Sette sezioni del carcere di Sollicciano finiscono sotto sigilli. Il Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro preventivo di un’ampia porzione della struttura detentiva fiorentina, ordinando l’immediato trasferimento di tutti i detenuti attualmente ospitati al loro interno. Alla base del drastico provvedimento della magistratura ci sono le gravissime carenze igienico-sanitarie riscontrate nelle celle e in diversi spazi comuni dell’istituto. Nel dettaglio, i sigilli scatteranno in tre sezioni del reparto giudiziario, tre del reparto penale maschile e nell’intera sezione Accoglienza.

Il clamoroso provvedimento rappresenta lo sbocco di una mirata inchiesta avviata dalla procura di Firenze, nata a sua volta dai numerosi ricorsi e dalle dettagliate segnalazioni che gli stessi detenuti avevano presentato nel tempo ai magistrati di sorveglianza per denunciare le condizioni di invivibilità della struttura.

Le indagini, delicate e approfondite, sono state condotte sul campo dagli uomini della Squadra Mobile della questura di Firenze, insieme agli ispettori del Dipartimento di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl e ai militari della Guardia di Finanza. Gli investigatori e i tecnici hanno passato al setaccio il penitenziario con un obiettivo preciso: verificare la conformità della struttura alle rigide norme del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli accertamenti hanno purtroppo confermato il diffuso mancato rispetto dei requisiti minimi di vivibilità e sicurezza, riscontrando violazioni croniche sul fronte della pulizia dei locali, dell’abitabilità dei dormitori e della tenuta dei vecchi impianti elettrici, giudicati ormai non a norma e potenzialmente pericolosi.

© Riproduzione riservata

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