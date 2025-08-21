Colpo di mercato della Fiorentina: preso l’attaccante Roberto Piccoli

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Colpo di mercato importante per la Fiorentina, che ha ufficialmente acquisito l’attaccante Roberto Piccoli dal Cagliari per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più bonus.

La trattativa è stata finalizzata rapidamente, e si prevede che il trasferimento venga formalizzato già oggi, permettendo a Piccoli di essere subito a disposizione della nuova squadra per la gara di campionato di domenica contro… il suo ex club.

Per il Cagliari si tratta della seconda cessione rilevante in pochi giorni: ieri è stato ufficializzato anche il passaggio di Zortea al Bologna. Le partenze di Piccoli e Zortea arrivano a seguito di un’estate caldissima nella quale il club sardo ha investito circa 30 milioni di euro per riscattare Adopo, Caprile e Gaetano.

L’arrivo di Piccoli prelude alla cessione di Beltràn, che non figura fra i convocati dell’esordio in Conference League.