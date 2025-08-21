20 C
Firenze
venerdì 22 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Colpo di mercato della Fiorentina: preso l’attaccante Roberto Piccoli

Arriva dal Cagliari, avversaria dell'esordio in campionato, per 25 milioni di euro più bonus. Si lavoro alla cessione di Beltràn

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Colpo in attacco della Fiorentina: preso l'attaccante Roberto Piccoli
Colpo in attacco della Fiorentina: preso l'attaccante Roberto Piccoli (foto Lega Serie A su X)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Colpo di mercato importante per la Fiorentina, che ha ufficialmente acquisito l’attaccante Roberto Piccoli dal Cagliari per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più bonus.

La trattativa è stata finalizzata rapidamente, e si prevede che il trasferimento venga formalizzato già oggi, permettendo a Piccoli di essere subito a disposizione della nuova squadra per la gara di campionato di domenica contro… il suo ex club.

Per il Cagliari si tratta della seconda cessione rilevante in pochi giorni: ieri è stato ufficializzato anche il passaggio di Zortea al Bologna. Le partenze di Piccoli e Zortea arrivano a seguito di un’estate caldissima nella quale il club sardo ha investito circa 30 milioni di euro per riscattare Adopo, Caprile e Gaetano.

L’arrivo di Piccoli prelude alla cessione di Beltràn, che non figura fra i convocati dell’esordio in Conference League. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
20 ° C
20.3 °
17.3 °
85 %
0.5kmh
20 %
Ven
26 °
Sab
29 °
Dom
29 °
Lun
30 °
Mar
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)Eugenio Giani (16)incendio (14)carabinieri (13)incidente (10)Coppa Italia (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati