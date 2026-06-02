Dall’Ucraina il nuovo opposto del Bisonte Firenze: ecco Viktoriia Lokhmanchuk

FIRENZE – Arriva dall’Ucraina il tredicesimo tassello del roster 2026/27 de Il Bisonte Firenze, che comunica ufficialmente l’ingaggio dell’opposto Viktoriia Lokhmanchuk, nell’ultima stagione protagonista in Grecia con le maglie del Panionios e del Markopoulo.

La venticinquenne ucraina può essere considerata una vera e propria giramondo, visto che alla sua giovane età ha già maturato esperienze in Kazakistan, negli Stati Uniti – dove ha completato il percorso di studi alla Syracuse University -, in Polonia e in Grecia, oltre ovviamente ad aver giocato nel campionato del suo paese e nella nazionale maggiore dell’Ucraina. Per Lokhmanchuk, 1,94 di altezza e l’esplosività classica degli opposti moderni, sarà la prima esperienza in Italia: ne Il Bisonte vestirà la maglia numero 23 e si metterà a disposizione dello staff di coach Orefice già all’inizio della preparazione estiva, diventando la seconda ucraina nella storia del club dopo la sua omologa di ruolo Anastasiia Kraiduba.

Viktoriia Lokhmanchuk nasce il 9 maggio 2001 a Zaporizhzhia, in Ucraina, e cresce pallavolisticamente nel club della sua città, l’Orbita, per poi essere ingaggiata nel 2016, appena quindicenne, dal club kazako dell’Altay. Nel 2017 torna in patria, all’Orbita, guadagnandosi anche le prime convocazioni nelle nazionali giovanili, mentre nel 2019 decide di trasferirsi per motivi di studio negli Stati Uniti, entrando alla Syracuse University e partecipando al campionato Ncaa di volley con le Syracuse Orange. Nel 2023 torna in Ucraina, nel Bukovynka Chernivtsi, mentre l’anno successivo, dopo aver esordito con la nazionale maggiore del suo paese nella European Golden League, passa al Chemik Police, in Polonia: al termine della stagione, nel 2025, si trasferisce in Grecia, dove gioca la prima parte del campionato col Panionios, debuttando anche in Challenge Cup, e la seconda col Markopoulo, prima dell’ingaggio da parte de Il Bisonte Firenze.

“Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra de Il Bisonte – ha detto l’opposta – e non vedo l’ora di arrivare a Firenze per conoscere le nuove compagne e i tifosi sono sicura che tutti mi accoglieranno calorosamente e saranno sempre pronti ad aiutarmi e a sostenermi. Ho sempre desiderato giocare a un livello così alto come quello che c’è in Italia, e unirmi a Il Bisonte è un’opportunità straordinaria per migliorare le mie capacità e portarle a un livello superiore: grazie all’ottimo supporto che il club offre ai suoi atleti, sia durante la preparazione estiva che durante la stagione, credo ci siano tutte le possibilità per far bene in uno dei campionati più difficili al mondo”.