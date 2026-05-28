Il Bisonte Firenze ingaggia la slovena Nika Milošič

FIRENZE – Nika Milošič al Il Bisonte Firenze, il club toscano ufficializza l’arrivo della giovane centrale slovena che diventa la prima giocatrice del suo Paese nella storia della società.

Classe 2005, alta 189 centimetri, Milošič arriva dopo l’esperienza in Francia con il Levallois Paris Saint-Cloud e ritroverà in Toscana coach Carlo Parisi Orefice, che la conosce bene avendola allenata anche nella nazionale slovena.

Considerata uno dei talenti emergenti della pallavolo europea, la giocatrice ha bruciato le tappe fin da giovanissima debuttando nel massimo campionato sloveno ad appena 14 anni e conquistando la nazionale maggiore prima dei 17.

Nata come opposto e successivamente trasformata in centrale, negli ultimi anni si è distinta soprattutto nel fondamentale del muro, diventando una delle migliori interpreti del ruolo nel campionato sloveno e successivamente anche nella Ligue A francese.

Nell’ultima stagione in Francia è stata infatti la seconda miglior muratrice del campionato, oltre a disputare la Champions League con il club parigino.

Nel suo percorso ha già collezionato esperienze internazionali importanti tra Europei, Mondiali e competizioni europee per club, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del volley sloveno.

In maglia fiorentina vestirà il numero 13 e andrà a rinforzare il reparto centrali insieme a Nausica Acciarri, Sara Caruso e Federica Piacentini.

Nelle prime dichiarazioni dopo l’ufficialità del trasferimento, Milošič ha spiegato di essere entusiasta di iniziare la nuova esperienza italiana.

“Ho sempre desiderato giocare nel campionato italiano perché è uno dei più competitivi al mondo”, ha raccontato la centrale slovena, sottolineando anche il rapporto di fiducia costruito negli anni con coach Orefice.

La giocatrice è attualmente impegnata con la nazionale slovena tra European League ed europei e raggiungerà Firenze al termine degli impegni internazionali.