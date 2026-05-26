MotoGP Mugello, Trenitalia potenzia i collegamenti con otto corse extra

SCARPERIA SAN PIERO – Il fine settimana del MotoGP al Mugello si prepara ad accogliere migliaia di appassionati e, per gestire al meglio gli spostamenti, arrivano anche treni straordinari MotoGP Mugello e un potenziamento dei servizi ordinari.

In occasione del Gran Premio in programma tra sabato 30 e domenica 31 maggio, Trenitalia, in collaborazione con Regione Toscana, ha previsto un rafforzamento dei collegamenti ferroviari verso Borgo San Lorenzo, principale punto di riferimento per raggiungere l’autodromo.

Il piano prevede otto corse aggiuntive e un incremento dei posti disponibili anche sui convogli già presenti nella programmazione ordinaria, con collegamenti da e verso Firenze e Faenza.

Per la giornata di sabato 30 maggio, in occasione della Sprint Race, sarà disponibile un servizio straordinario con partenza da Borgo San Lorenzo alle 18,06 e arrivo a Firenze Santa Maria Novella.

L’obiettivo è alleggerire il traffico atteso nell’area del circuito durante uno degli appuntamenti sportivi più seguiti dell’anno.

Trenitalia ricorda inoltre che sarà possibile salire a bordo esclusivamente con un titolo di viaggio valido e invita i passeggeri a prenotare in anticipo soprattutto il viaggio di ritorno, considerato l’elevato afflusso previsto durante il weekend.