Presidente della Rari Nantes e della Federazione Italiana Nuoto: premio speciale dalla Regione per Andrea Pieri

FIRENZE – Un riconoscimento alla carriera, alla passione, alla determinazione e all’impegno profuso negli anni per difendere la storia e l’identità della Rari Nantes Florentia. Andrea Pieri, anche presidente esecutivo della Federazione Italiana Nuoto, ha ricevuto il premio speciale Sport & Valori nel corso di una cerimonia ospitata sulla Terrazza di Lungarno Ferrucci, luogo simbolo della società biancorossa e della sua lunga tradizione sportiva.

Il premio è stato assegnato dall’Associazione Stampa Toscana e dal Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi Ussi, su proposta dei rispettivi presidenti Sandro Bennucci e Franco Morabito.

A consegnare il riconoscimento la presidente del consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi, il presidente della Giunta Eugenio Giani e l’assessore allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini.

Nel corso della cerimonia la presidente Saccardi ha ribadito l’impegno a difesa delle società sportive sull’Arno: “Patrimonio sportivo ma anche elemento essenziale di presidio e valorizzazione del fiume”.