Savino Del Bene Scandicci, coach Gaspari firma una conferma biennale

FIRENZE – Savino Del Bene Scandicci, il primo atto della nuova stagione è la conferma di coach Marco Gaspari. La conferma è biennale.

Dopo una stagione culminata con la prima storica partecipazione alla final four e alla finale di Cev Champions League, la società ha scelto di dare continuità al progetto tecnico, confermando alla guida della squadra l’allenatore marchigiano.

Coach Gaspari, oltre ai risultati ottenuti a livello europeo, che garantiranno la partecipazione al prossimo Campionato mondiale per club Fivb, in questa annata sportiva ha anche condotto la squadra alla qualificazione alla Cev Champions League 2026, grazie al piazzamento ottenuto in campionato.

Per Gaspari la prossima sarà la prima stagione completa sulla panchina della Savino Del Bene Volley, dopo essere subentrato nel corso dello scorso ottobre.

A commentare l’accordo biennale è il direttore sportivo Francesco Paoletti: “Il prolungamento della permanenza di Marco nella nostra società è una decisione comune, nata in modo naturale nel corso della stagione. Sappiamo bene quanto sia difficile subentrare a stagione in corso, quando manca tutto il periodo di preparazione fondamentale per trasmettere le proprie idee alla squadra. Ancora più complesso diventa il compito quando si affrontano numerose partite ravvicinate e i tempi sono ulteriormente compressi. Alla luce anche di queste difficoltà, riteniamo che gli obiettivi siano stati pienamente raggiunti, con la grande soddisfazione per l’approdo alla finale di Champions League e per la qualificazione alla CEV Champions League 2026, traguardi tutt’altro che scontati considerando l’altissimo livello del nostro campionato e delle avversarie nelle coppe europee. Gaspari sarà pertanto il nostro head coach per le prossime due stagioni sportive, un arco temporale ideale per costruire e sviluppare un progetto tecnico condiviso, capace di mantenere la squadra ai vertici e migliorarne ulteriormente il rendimento.”

Marco Gaspari ha parlato così della prosecuzione del rapporto con la Savino Del Bene Volley: “Da parte mia c’è grandissima gioia ed è un grande onore far parte di una società come la Savino Del Bene Volley. Per me è qualcosa di davvero importante e voglio ringraziare la società e i tifosi per come mi hanno accolto nell’ultima stagione. Sono contento di poter ripartire nella prossima stagione alla guida della squadra con ambizioni importanti, con la voglia di lottare per il vertice. Sappiamo bene che, al di là di Conegliano che conosciamo tutti, ci sono squadre che si sono rinforzate e che, come noi, ambiscono a traguardi importanti. Da parte mia metterò un grandissimo impegno e una grandissima passione nei confronti delle ragazze, della società e di tutti i tifosi, che ci hanno sostenuto in modo straordinario nella fase finale della stagione. Il nostro obiettivo, al di là dei risultati che ovviamente sono fondamentali, è anche quello di appassionare sempre più persone e portarle a seguirci al palazzetto.”

Marco Gaspari, nato ad Ancona il 20 settembre 1982, ha iniziato la sua carriera nel 2000 come assistente allenatore della Conero, società della sua città natale. Dopo cinque stagioni con il club anconetano, è passato alla Sacrata di Civitanova Marche in serie A2, ricoprendo il ruolo di vice allenatore per la stagione 2005-2006. Nel 2007 è approdato per la prima volta in serie A1, entrando a far parte dello staff della Sirio Perugia, società con la quale ha vinto la Champions League in qualità di assistente allenatore.

Dopo l’esperienza in Umbria, ha proseguito la sua carriera come vice allenatore di Dragan Nešić alla Giannino Pieralisi Volley di Jesi, conquistando la Challenge Cup 2008-2009.

Sempre con Nešić, Gaspari ha affrontato anche la sua prima esperienza nello staff di una nazionale, ricoprendo l’incarico di vice allenatore della Bulgaria.

Il sodalizio con il tecnico serbo è proseguito anche nella stagione 2010-2011 alla Spes Conegliano; nello stesso periodo, a livello di selezioni nazionali, Gaspari è entrato a far parte dello staff della Germania guidata da Giovanni Guidetti per i mondiali del 2010.

Nel 2011 ha ottenuto il primo incarico da capo allenatore alla Spes Conegliano, ma l’esperienza sulla panchina veneta si è interrotta anticipatamente a causa del ritiro della società. Gaspari ha così concluso la stagione come vice allenatore del Voleybol Klubu Bakı, in Azerbaigian.

Nell’annata successiva è tornato in Italia, prendendo la guida della neonata Imoco Conegliano e portandola fino alla finale scudetto. Per i risultati ottenuti in quella stagione ha ricevuto il Premio Razzoli come miglior allenatore della serie A1 ed è stato confermato sulla panchina veneta anche per la stagione 2013-2014.

Nella stagione 2014-2015 è subentrato in corso d’opera alla guida del River Volley Piacenza, conducendo la squadra emiliana a due finali nella stagione successiva (Coppa Italia e Serie A1).

Dopo un breve periodo alla Libertas Trieste in serie B1 nel 2016, è tornato alla River Volley. Nel 2018 è diventato allenatore della Pomì Casalmaggiore, dove è rimasto per due stagioni. Dal 2020 al 2024 ha guidato il Vero Volley, portando il club a competere stabilmente ai vertici in Italia e in Europa: ha vinto una Cev Cup e ha contribuito a raggiungere altre sette finali tra serie A1, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Cev Champions League.

Conclusa l’esperienza con il Vero Volley, il 15 ottobre 2024 è diventato tecnico della Savino Del Bene Volley, subentrando a Stéphane Antiga e conducendo la squadra fino al secondo posto in Champions League.