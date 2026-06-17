Savino Del Bene Scandicci, Sofia D’Odorico entra nel roster come schiacciatrice

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley ha ufficializzato l’arrivo di Sofia D’Odorico, schiacciatrice classe 1997 che andrà a rinforzare il reparto delle attaccanti in vista della stagione 2026-2027.

Reduce da tre campionati consecutivi con la formazione piemontese di Pinerolo, divenuta Monviso Volley nell’ultima stagione, D’Odorico approda a Scandicci dopo aver confermato il proprio valore nel massimo campionato italiano. Nell’annata 2025-2026 la schiacciatrice friulana ha collezionato 25 presenze in Serie A1, mettendo a referto 274 punti, 24 muri vincenti e 22 ace.

Atleta di grande esperienza e affidabilità, Sofia D’Odorico porta con sé un importante bagaglio tecnico maturato nel corso degli anni tra serie A1, serie A2 e nazionale italiana, distinguendosi per equilibrio, qualità in seconda linea e capacità realizzativa.

Commentando il suo arrivo in Toscana, Sofia D’Odorico ha dichiarato: “La prima sensazione che ho provato alla chiamata della Savino Del Bene Volley è stata sicuramente di stupore e di meraviglia. Mi sono anche emozionata. Ho lavorato tanto per raggiungere questi obiettivi e questa è stata una bellissima notizia. Come vedo la Savino Del Bene Volley? È una società che non ha bisogno di presentazioni, soprattutto dopo quello che è stato fatto la scorsa stagione. È una delle società dove oggi in Italia si può lavorare al meglio. Arrivare qui vuol dire fare un ulteriore salto di qualità, quindi non ho esitato molto quando mi è stata proposta la possibilità di venire a Scandicci”.

Nata a Palmanova, in provincia di Udine, il 6 gennaio 1997, Sofia D’Odorico ha iniziato la sua carriera nel Volleyrò Casal de’ Pazzi, formazione con cui ha disputato il campionato di serie B1.

Nel 2013 è entrata a far parte del Club Italia, progetto federale nel quale ha proseguito il proprio percorso di crescita affrontando prima la serie B1, poi la serie A2 e infine la serie A1 nella stagione 2015-2016. Parallelamente D’Odorico ha anche indossato la maglia delle selezioni azzurre giovanili: nel 2013 ha conquistato la medaglia d’argento con la nazionale under 18 al campionato europeo, mentre tra il 2014 e il 2015 ha vestito le maglie delle nazionali Under 19, Under 20 e Under 23, ottenendo la medaglia di bronzo al campionato mondiale under 20 del 2015. Nella stagione 2016-2017 è approdata alla Igor Gorgonzola Novara, in serie A1, prima di trasferirsi a metà stagione a Mondovì, in serie A2.

Nelle stagioni successive ha continuato a giocare categoria cadetta con Conad Olimpia Teodora Ravenna, Zambelli Orvieto e Delta Infromatica Trentino. Proprio con il club trentino D’Odorico ha conquistato la Coppa Italia di serie A2 2019-2020, guadagnandosi poi la possibilità di disputare la Serie A1 nella stagione seguente. Nel 2021 sono arrivate per lei le prime convocazioni nella nazionale maggiore, con cui ha vinto immediatamente la medaglia d’oro al campionato europeo. L’anno successivo, sempre in azzurro, si è messa al collo la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo. A livello di club, nella stagione 2021-2022 è tornata a Novara, mentre nel campionato successivo ha difeso i colori della Megabox Vallefoglia.

Nell’estate del 2023 si è trasferita a Pinerolo, società con la quale è rimasta per tre stagioni consecutive, accompagnandone anche la trasformazione in Monviso Volley nell’ultima annata.

Dopo una lunga esperienza nel volley italiano e un percorso impreziosito dai successi con la Nazionale, Sofia D’Odorico è ora pronta a iniziare una nuova avventura con la maglia della Savino Del Bene Volley.