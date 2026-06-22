Savino Del Bene Volley, ufficiale l’ingaggio dell’opposta belga Lise Van Hecke

SCANDICCI – Il roster della Savino Del Bene Volley si arricchisce in vista della stagione 2026-2027 con l’arrivo di Lise Van Hecke. L’opposta belga, classe 1992, farà il suo ritorno nel campionato italiano dopo una parentesi asiatica durata quattro anni.

Dal 2022, la giocatrice ha infatti militato in Giappone, vestendo prima le maglie del Saga Hisamitsu Springs e delle Toyota Auto Body Queenseis, per poi passare all’Osaka Marvelous. Con quest’ultima formazione ha vinto il titolo nazionale nel 2024-2025 e ha raggiunto il secondo posto nell’annata appena conclusa. I numeri della sua ultima stagione in terra asiatica registrano 743 punti, di cui 59 a muro e 20 su battuta, in 44 presenze di stagione regolare. A queste statistiche si sommano i 93 punti, 11 muri e 3 ace messi a referto durante la fase dei playoff.

Sulle motivazioni che l’hanno spinta a firmare per il club toscano, Van Hecke ha dichiarato: “Sono innanzitutto molto contenta di tornare in Italia, perché per me è sempre stata una seconda casa, ed è anche per questo che ho scelto di rientrare. L’esperienza in Giappone è stata bellissima; è stata lunga e impegnativa, ma mi sono trovata molto bene. La Savino Del Bene Volley è sempre stata una società seria che, negli anni, è cresciuta tantissimo. Lo si è visto anche con la vittoria del Mondiale per Club. Questo mi ha spinto a venire qui, perché desideravo tornare in una squadra forte come la Savino Del Bene Volley”.

L’atleta conosce già le dinamiche della pallavolo italiana. Arrivata nella penisola nel 2011 con Urbino, ha successivamente giocato a Piacenza, conquistando nella stagione 2013-2014 il campionato, la coppa nazionale e due edizioni della Supercoppa Italiana. Il suo percorso in Italia è proseguito con le esperienze a Pesaro, a Cuneo e infine a Monza, società con la quale ha vinto la Coppa CEV nel biennio 2020-2022.

Nata a Sint-Niklaas, l’attaccante ha debuttato da professionista in patria nel 2008 con l’Asterix Kieldrecht, sollevando due campionati, due coppe del Belgio e una supercoppa. Oltre all’Italia e al Giappone, la sua carriera nei club comprende anche un passaggio in Brasile con l’Osasco, dove ha vinto il Campionato Paulista nel 2015-2016, e uno in Turchia con il Beşiktaş nella stagione successiva. Sul fronte delle selezioni nazionali, dopo le medaglie a livello giovanile culminate con l’oro e il premio di miglior giocatrice all’Europeo Under 18 del 2009, dal 2007 fa parte della nazionale maggiore belga, con cui ha ottenuto un argento all’European League e un bronzo continentale nel 2013.