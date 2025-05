Spareggio per l’Europa a Roma per la Fiorentina: Palladino senza Dodò, Cataldi e Ranieri

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Con le fatiche della trasferta di Conference League alle spalle la Fiorentina si prepara alla trasferta contro la Roma, un vero e proprio spareggio per le residue speranze di Champions League e in generale per le coppe europee.

Ovviamente in vista della partita di domani (4 maggio) alle 18, l’allenatore Raffaele Palladino deve fare i conti con la stanchezza dei due incontri ravvicinati e anche della fine della stagione. Pesanti le assenze in casa viola: ancora ai box Dodò dopo l’intervento di appendicite mancheranno anche Cataldi (i controlli della vigilia hanno confermato lo stop) e lo squalificato Ranieri.

Questi i convocati per il match: Adli, Beltràn, Caprini, Colpani, Comuzzo, De Gea, Fagioli, Folorunsho, Gosens, Gudmunsson, Kean, Mandragora, Pablo Marì, Martinelli, Moreno, Ndour, Parisi, Pongracic, Richardson, Terracciano, Zaniolo.

All’andata la Fiorentina mise in campo una delle migliori gare della stagione, vincendo per 5-1, ma quella di Ranieri è tutta un’altra Roma, come conferma la lunga striscia di risultati positivi, compresa la vittoria in trasferta sul campo dell’ex capolista Inter.