‘Insieme per cambiare musica’: l’8 marzo a Firenze si festeggia a teatro

FIRENZE – L’8 marzo a Firenze si festeggia al teatro Goldoni.

Sul palco fiorentino ci sarà anche l’attrice toscana Chiara Francini, con pensieri e parole dedicate al senso e al valore di questa giornata. Francini poi dialogherà con Cristina Manetti, ideatrice de la Toscana delle Donne e capo di gabinetto della presidenza della Regione Toscana.

Dopo di lei, spazio alla musica con la cantautrice e polistrumentista Dolcenera, quindi con la cantautrice palermitana Giulia Mei il cui nome è legato alla sua canzone Bandiera interpretata sul palco di X Factor e da lì esplosa con successo anche per il messaggio di empowerment femminile con cui può essere tradotta; con il cantante Paolo Vallesi e con Giulia Mazzoni, compositrice e pianista di fama internazionale, testimonial della Toscana delle Donne sin dalla sua prima edizione.

A condurre il pomeriggio sarà Carlo Carletto Nicoletti. A portare i saluti iniziali, il presidente della Regione Eugenio Giani

“La musica da sempre è la colonna sonora delle grande battaglie per i diritti civili – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – E anche quest’anno accompagnerà e sosterrà l’impegno che il governo regionale sta mettendo in campo per la parità di genere e contro ogni forma di discriminazione e violenza”.

“Questa giornata – ha detto Cristina Manetti – prima che una festa è una data di sensibilizzazione e impegno su temi che devono vederci tutti, donne e uomini, in prima linea. L’arte, il teatro, la musica sono strumenti fenomenali per lanciare messaggi che, toccando le corde delle emozioni, arrivino diretti al cuore e alla mente e dentro ognuno di noi lavorino. Perché anche così ie possiamo costruire un futuro migliore”.

Per iscriversi gratuitamente all’evento Insieme per cambiare musica si può cliccare qua.