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In fiamme una macchina per la pressatura della paglia, a fuoco 5 ettari di stoppie

Intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 23 a Manciano: il macchinario è andato completamente distrutto ma non ci sono feriti

Cronaca
REDAZIONE
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In fiamme una macchina per la pressatura della paglia, a fuoco 5 ettari di stoppie (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

MANCIANO – Poco prima delle 23 di ieri (19 guugno), i vigili del fuoco volontari di Manciano e la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Orbetello sono intervenuti per un incendio sviluppatosi in località Montauto, nel comune di Manciano, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Viterbo.

Il macchinario distrutto (foto vigili del fuoco)

L’incendio è scaturito durante operazioni di lavorazione della paglia, a seguito del coinvolgimento di una macchina operatrice adibita alla pressatura. Il conducente del trattore è riuscito tempestivamente a sganciare il macchinario in fiamme, evitando che il rogo si propagasse al mezzo trainante, che è stato così salvato.

Le fiamme hanno completamente distrutto la pressa e interessato circa 5 ettari di stoppie e paglia, oltre a una ventina di rotoballe già pressate.

Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco, i volontari della protezione civile di Montalto di Castro

© Riproduzione riservata

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