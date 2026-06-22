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Incendi nel Grossetano: Vigili del Fuoco in azione a Campagnatico e Magliano in Toscana

Le squadre del comando provinciale sono impegnate su due fronti distinti per arginare le fiamme divampate tra i boschi e le sterpaglie

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Vigili del fuoco in azione
Foto archivio
Meno di 1 ' di lettura

Un doppio fronte di fuoco sta impegnando in queste ore le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Grosseto. Gli interventi, attualmente in fase di svolgimento, hanno richiesto la mobilitazione del personale della sede centrale e del distaccamento di Orbetello per far fronte a due emergenze scoppiate in aree diverse della provincia.

La prima situazione critica si registra nel territorio comunale di Campagnatico, nei pressi della località Montorsaio. In questo caso, le fiamme hanno avuto origine da alcune sterpaglie per poi allargarsi fino a intaccare la vegetazione del bosco. A presidiare l’area è l’unità arrivata dal capoluogo, affiancata dal personale regionale specializzato nell’antincendio. Per contenere l’avanzata del rogo è stato richiesto il supporto aereo di un elicottero della flotta toscana, mentre è scattata la segnalazione di rito ai Carabinieri Forestali.

Il secondo intervento si concentra invece a Magliano in Toscana, nella zona di Sant’Andrea. L’emergenza è gestita dalla squadra di Orbetello, chiamata a spegnere un rogo di sterpaglie divampato ai lati della strada provinciale. A causa della vicinanza alla carreggiata, le operazioni di spegnimento hanno reso necessario l’arrivo della Polizia Municipale, incaricata di regolare il traffico e garantire il transito in sicurezza dei veicoli.

© Riproduzione riservata

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