Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada sulla statale Senese

GROSSETO – Paura nella serata di ieri lungo la strada statale 223 Senese per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura. L’allarme è scattato all’altezza del chilometro 16, in direzione Siena, dove si è reso necessario l’intervento immediato di una squadra dei vigili del fuoco del comando di Grosseto.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, il conducente di un’Audi Q2 ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata in modo autonomo. L’uomo, che viaggiava da solo a bordo dell’abitacolo, è stato prontamente assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, e successivamente trasferito in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure necessarie.

I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo incidentato e l’intera area circostante, scongiurando il rischio di ulteriori complicazioni. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, incaricati di effettuare i rilievi di rito e di ricostruire l’esatta dinamica dell’uscita di strada.