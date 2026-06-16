Tre feriti nello scontro fra auto sull’Aurelia a Grosseto

GROSSETO – Nel primo pomeriggio di oggi (16 giugno) i vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti sulla strada statale Aurelia, all’altezza dell’incrocio per la località San Donato, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte una donna, unica occupante di uno dei veicoli, e una coppia di coniugi a bordo della seconda autovettura.

All’arrivo sul posto, la donna era incastrata all’interno dell’abitacolo e la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alle operazioni di estricazione, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario presente sul posto.

Feriti anche i due occupanti dell’altra vettura, anch’essi presi in carico dal personale sanitario per le valutazioni e le cure del caso.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi necessari all’accertamento della dinamica dell’incidente e per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti chiudendo temporaneamente al traffico una corsia di marcia.