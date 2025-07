Castiglione della Pescaia si conferma modello di sostenibilità rurale: settima “Spiga Verde” consecutiva

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Anche nel 2025, per il settimo anno consecutivo, Castiglione della Pescaia conquista la Spiga Verde, prestigioso riconoscimento nazionale che premia i comuni rurali impegnati in uno sviluppo sostenibile. Il titolo, assegnato da Fee Italia (Foundation for Environmental Education), è stato consegnato questa mattina a Roma, presso la Sala Convegni del CNR, e ritirato dalla sindaca Elena Nappi.

Un risultato che testimonia l’impegno costante dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione delle risorse agricole locali.

Un premio che nasce dalla cura per il territorio

La sindaca Nappi ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo del riconoscimento, sottolineando come rappresenti “un importante riconoscimento delle pratiche virtuose che implementiamo costantemente, con un’attenzione speciale al settore agricolo”.

Ha ricordato in particolare aree come Pian di Rocca e Pian d’Alma, dove le coltivazioni scandiscono il ritmo delle stagioni con prodotti di alta qualità.

Nel suo intervento, la sindaca ha voluto anche evidenziare il ruolo fondamentale delle aziende agricole locali, che con il loro lavoro custodiscono e preservano il suolo, contribuendo concretamente alla prevenzione di rischi idrogeologici e incendi, due emergenze purtroppo sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

“Spighe Verdi”: un riconoscimento per chi sceglie la sostenibilità

Il programma “Spighe Verdi”, realizzato da FEE Italia in collaborazione con Confagricoltura, sostiene i comuni che scelgono di investire in pratiche agricole sostenibili, promuovendo la qualità ambientale e il benessere del territorio. L’assegnazione del riconoscimento si basa su criteri rigorosi, tra cui la salvaguardia del paesaggio, la biodiversità, la valorizzazione dei centri storici e l’educazione ambientale.

A rendere possibile questo risultato è il lavoro condiviso tra istituzioni, uffici comunali, agricoltori, imprese locali e cittadini, un esempio concreto di collaborazione per la costruzione di un futuro più verde e inclusivo.

Una comunità che crede nel biologico

Nappi ha voluto ricordare con orgoglio che Castiglione della Pescaia è tra i promotori del Distretto Biologico della Maremma Toscana, uno strumento essenziale per proteggere e promuovere l’agricoltura sostenibile e per valorizzare prodotti d’eccellenza come olio, vino, frutta e ortaggi coltivati nel territorio.

Una Toscana leader nella sostenibilità rurale

Nel 2025, sono 90 i Comuni italiani che hanno ottenuto la bandiera “Spighe Verdi”, distribuiti in 15 Regioni. In Toscana, insieme a Castiglione della Pescaia, sono stati premiati anche Grosseto, Massa Marittima, Orbetello, Bibbona, Castellina in Chianti, Castagneto Carducci e Gambassi Terme, confermando ancora una volta il ruolo della regione come punto di riferimento nazionale nella valorizzazione del patrimonio rurale e ambientale.