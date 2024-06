Gruppo Cap, accordo con Bludigit per promuovere innovazione su reti acqua e gas

(Adnkronos) – Sviluppare sinergie per la gestione delle reti idriche e gas, promuovere iniziative comuni nell’ambito della transizione digitale e delle nuove tecnologie, e collaborare per offrire servizi innovativi ai gestori del servizio idrico sia in Italia sia all’estero. Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano e Bludigit, la digital company del Gruppo Italgas, firmano un protocollo d’intesa che consentirà di unire le forze delle due aziende sul fronte dell’innovazione tecnologica. "Le tecnologie digitali -spiega Michele Tessera, cio di Gruppo Cap- rappresentano una leva fondamentale per migliorare l'efficienza dei servizi a rete. Oggi la transizione digitale, l'IoT e l’Intelligenza artificiale generativa offrono grandi opportunità per migliorare la gestione e l'operatività delle infrastrutture e degli impianti. Da tempo stiamo investendo nel settore dell’innovazione e della digitalizzazione, e la collaborazione con Bludigit ci consentirà di mettere in comune le rispettive competenze per sviluppare progetti e soluzioni ancora più ambiziosi rispetto a problematiche che vanno dalla riduzione delle perdite idriche alla gestione ottimizzata delle risorse, contribuendo in modo decisivo a garantire l'accesso all'acqua pulita, la salute pubblica e la protezione degli ecosistemi". "La condivisione di know-how e la collaborazione tra società sono leve fondamentali per accelerare nel percorso di innovazione tecnologica e trasformazione digitale di asset e processi -sottolinea Marco Barra Caracciolo, presidente e ceo di Bludigit-. In questi anni, il Gruppo Italgas è stato protagonista di una rivoluzione copernicana che ha permesso di mettere il network di distribuzione del gas al servizio della transizione ecologica, grazie alla possibilità di accogliere nuove fonti di origine rinnovabile come biometano e idrogeno. Ora questa rivoluzione si estende all’idrico mutuando tecnologie che hanno già permesso di raggiungere importanti target in termini di efficienza, qualità del servizio e sostenibilità. Da questo punto di vista, Gruppo Cap è un partner strategico per alzare ulteriormente l’asticella sul piano della digitalizzazione e creare valore per l’intero settore". Primo obiettivo del protocollo d’intesa è mettere in comune competenze e know-how per sviluppare sinergie tra i settori gas e idrico, nel quale il Gruppo Italgas opera attraverso la controllata Nepta, e promuovere l'utilizzo innovativo di tecnologie volte al monitoraggio e alla gestione delle reti. Sarà possibile avviare iniziative congiunte sui fronti dell’innovazione e della digitalizzazione per proseguire sulla strada dello sviluppo tecnologico e migliorare la qualità del servizio idrico, adottando sistemi di gestione sempre tecnologicamente più evoluti. Non solo. Il protocollo d’intesa prevede anche di guardare al mercato, lavorando per realizzare iniziative comuni per l’erogazione di servizi innovativi sia in Italia che all’estero. La collaborazione tra le due aziende potrà, infine, favorire l’adozione di prodotti e soluzioni verticali, sviluppate da Cap e Bludigit nel campo dell’efficienza operativa, gestione cartografica degli assets e del monitoraggio della rete. Non è la prima iniziativa comune di Gruppo Cap e Italgas. Le due aziende hanno dato vita, insieme a Mm e Acquedotto Pugliese, al Gruppo Acqua di Fondazione Sostenibilità Digitale, che ha come obiettivo la promozione degli investimenti in tecnologie digitali per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del servizio idrico. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)