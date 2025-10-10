20.2 C
Sostenibilità, Zappi (Uni): “Nostro modello fa convivere governance e innovazione”

Ambiente ed Energia
REDAZIONE
Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Governance e innovazione non sono un ossimoro”, al contrario “possono convivere. E questo è il modello di sostenibilità che ci siamo dati”. Lo ha spiegato Gianna Zappi, vice direttrice generale Sostenibilità e valorizzazione di Uni – Ente italiano di Normazione, che questa mattina è intervenuta al panel ‘Innovare con armonia: l’importanza di una buona governance’, nell’ambito del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, in corso dall’8 al 10 ottobre all’università Bocconi. 

“In genere la governance è vista come una zavorra, per noi invece è una bussola: dà una cornice di riferimento rigorosa, all’interno della quale però si può innovare e creare. Le due cose riescono a convivere”, assicura Zappi, spiegando che benché ‘governance” sia vista come “regola ferma e rigida” e invece “innovazione” sia intesa come “creatività”, le due cose “possono stare insieme, si può farle funzionare”. 

In Uni – Ente italiano di Normazione “ci siamo dati come framework di riferimento la buona governance e pensiamo che le due cose possano essere assolutamente compatibili, perché l’innovazione non dev’essere necessariamente creatività senza regola. Ci può essere una regola che è una cornice di riferimento. Per noi per altro la sostenibilità è la nostra regola di governance, abbiamo infatti adottato lo standard Iso 26000 sulla responsabilità sociale. La sostenibilità è il framework e noi ci muoviamo lì dentro”, ha concluso la vice direttrice generale Sostenibilità e valorizzazione di Uni. 

© Riproduzione riservata

