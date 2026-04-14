Il Pontedera guarda già al futuro. BR Football Italia rassicura: “Impegno fermo in qualsiasi categoria”

PONTEDERA – L’epilogo amaro del campionato di Serie C 2025/26 costringe l’ambiente granata a fare i conti con una profonda amarezza sportiva, ma la società è già proiettata verso la ricostruzione. La proprietà BR Football Italia ha infatti diffuso una nota per condividere la “grande delusione” del momento, stringendosi attorno ai tifosi, all’intera città e al bacino degli sponsor.

L’attuale dirigenza ha ricordato le tempistiche e le condizioni del proprio insediamento, avvenuto lo scorso 19 febbraio. Fin dall’inizio del nuovo percorso, la situazione si presentava fortemente compromessa: il team stazionava già all’ultimo posto della graduatoria e le tempistiche impedivano di sfruttare il mercato per fornire nuovi giocatori al terzo allenatore avvicendatosi sulla panchina. In questo scenario, la nuova proprietà ha deciso di supportare la dirigenza sportiva già presente, garantendo le condizioni per un riscatto che, nei fatti, non si è concretizzato.

Preso atto della situazione sportiva, la dirigenza ha avviato una fase di analisi delle proprie dinamiche operative. Per i vertici del club “la stagione 2026/27 è già iniziata e sarà affrontata secondo una nuova filosofia di lavoro, con criteri più chiari, visione strategica e pieno impegno nella ricostruzione sportiva del club”.

Sul campo, restano da disputare ancora due partite stagionali. La direttiva societaria è quella di affrontarle mostrando “assoluto rispetto per la maglia, per la storia e per la tradizione del club”. Queste gare rappresenteranno il primo banco di prova per il nuovo corso: scenderanno in campo i talenti più promettenti e quegli atleti ritenuti centrali per il proseguimento dell’attività sportiva.

La pietra angolare della ripartenza sarà costituita dalle nuove generazioni. Indipendentemente dalla categoria in cui militerà la squadra, il club ha assicurato che il progetto calcistico si baserà principalmente sul “sangue, l’energia e il talento dei giovani professionisti di Pontedera e del nostro settore giovanile”, con una particolare attenzione rivolta ai ragazzi della Primavera. A questa ossatura si andranno ad aggiungere profili selezionati a livello internazionale.

Il messaggio finale della dirigenza scaccia ogni dubbio su un possibile disimpegno legato alle attuali difficoltà. La nota ufficiale assicura infatti che “l’impegno di BR Football Italia verso la US Città di Pontedera resta fermo, in qualsiasi categoria”, anticipando che nel breve periodo verranno illustrati i programmi dettagliati per il prossimo futuro agonistico.