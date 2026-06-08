30.7 C
Firenze
lunedì 8 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Savino Del Bene, presa la schiacciatrice brasiliana Júlia Isabelle Bergmann

L’atleta classe 2001, nella prossima annata sportiva, affronterà per la prima volta in carriera il campionato italiano

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Savino Del Bene, presa la schiacciatrice brasiliana Júlia Isabelle Bergmann (foto ufficio stampa)
2 ' di lettura

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley annuncia l’arrivo della schiacciatrice brasiliana con cittadinanza tedesca Júlia Isabelle Bergmann, che entrerà a far parte del roster a disposizione di coach Marco Gaspari a partire dalla stagione 2026–2027. L’atleta classe 2001, nella prossima annata sportiva, affronterà per la prima volta in carriera il campionato italiano.

Bergmann approda a Scandicci dopo aver maturato importanti esperienze tra Brasile, Stati Uniti e Turchia, oltre che con la maglia della sua Nazionale.

Schiacciatrice moderna, dotata di fisicità e tecnica, Júlia Bergmann rappresenta un innesto di assoluto valore per il progetto tecnico della Savino Del Bene Volley, che potrà contare su di lei per affrontare una stagione di alto profilo sia in Italia che in Europa.
Nell’ultima stagione ha militato nel massimo campionato turco dove, con la maglia del Türk Hava Yollarý Spor Kulübü, ha fatto registrare 422 punti, 26 muri vincenti e 43 ace.
Júlia Bergmann ha così commentato il suo arrivo in Toscana: “La Savino Del Bene Volley è uno dei migliori club del mondo e conosco la sua storia. Ho seguito tutte le partite della scorsa stagione e sono entusiasta di fare questo passo in avanti nella mia carriera: il prossimo anno giocherò al miglior livello di pallavolo che esiste. Il mio obiettivo è ovviamente quello di aiutare la squadra per quanto possibile e accrescere nelle mie abilità, per essere la migliore versione di me stessa per questo club.”

Júlia Bergmann, nata il 21 febbraio 2001, è una schiacciatrice con doppia nazionalità brasiliana e tedesca. Cresciuta in un ambiente fortemente legato alla pallavolo, proviene infatti da una famiglia di ex giocatori: sia il padre tedesco sia la madre brasiliana hanno praticato questo sport, e anche il fratello minore, Lukas Bergmann è pallavolista e milita nella Gas Sales Bluenergy Piacenza, formazione militante in Superlega. Nata a Monaco di Baviera, Júlia si è trasferita con la famiglia in Brasile nel 2011. Ha iniziato a giocare nel 2013 e, dopo una prima fase di crescita, nel 2015 ha partecipato al Campionato Paranaense con l’Avotol. Due anni più tardi è passata all’Abel, dove ha disputato la Taça Prata 2016, la Superliga Série B 2017 e ilcampionato catarinense dello stesso anno. In seguito si è spostata negli Stati Uniti, entrando nel programma Ncaa Division I con Georgia Tech. Dal 2019 al 2022 ha giocato con le Yellow Jackets, conquistando il National Invitational Volleyball Championship nel 2019, torneo in cui è stata inserita nel sestetto ideale. Inserita nel 2021 nell’All-America First Team e nel 2022 nell’All-America Second Team, successivamente alla esperienza collegiale negli Stati Uniti ha iniziato la carriera professionistica in Europa, giocando per due stagioni consecutive (2023-2025) con il Türk Hava Yollarý nella Sultanlar Ligi turca. Per la stagione 2026-2027 ha deciso di lasciare la Turchia e di sposare il progetto della Savino Del Bene Volley, approdando in Italia per la prima volta in carriera.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
30.7 ° C
33.4 °
28.7 °
47 %
1.8kmh
13 %
Lun
30 °
Mar
29 °
Mer
30 °
Gio
25 °
Ven
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2160)ultimora (1149)ImmediaPress (301)Video Adnkronos (279)sport (92)salute (81)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati