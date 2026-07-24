Visita di Federica Brignone al ritiro estivo del Pisa Sporting Club in Valle d’Aosta

PISA – Il ritiro estivo del Pisa Sporting Club ha ricevuto una visita d’eccezione. La squadra e la dirigenza, ospitate al Relais Mont Blanc Hotel & Spa di La Salle, hanno incontrato la campionessa olimpica di sci Federica Brignone, figura di riferimento dello sport valdostano e internazionale.

All’incontro, avvenuto nel pomeriggio, ha preso parte anche Marco Albarello, in qualità di consulente per i grandi eventi sportivi della Regione Valle d’Aosta. La sciatrice ha salutato i componenti del club nerazzurro, condividendo un momento di confronto con dirigenti e atleti.