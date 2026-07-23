PISA – Il Pisa Sporting Club ha svelato la nuova divisa casalinga che accompagnerà la squadra nel prossimo campionato di Serie BKT per la stagione 2026-2027. La maglia ripropone le tradizionali righe verticali nerazzurre, arricchite sulle spalle e sul petto dai loghi Adidas. Sul lato sinistro trova spazio la Croce Pisana, affiancata da dettagli rossi che riprendono il colore dei profili, mentre al centro compare il marchio Cetilar, a conferma della partnership con Pharmanutra.
Pisa Sporting Club, svelata la nuova maglia Home per la stagione 2026-2027
Il Pisa Sporting Club svela la nuova divisa casalinga per la stagione 2026-2027, unendo le classiche righe nerazzurre a dettagli di stile
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