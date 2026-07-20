Prende forma il nuovo Pontedera: tanti volti giovani per la rosa a disposizione di Mascara

PONTEDERA – Prende forma il nuovo Pontedera affidato a mister Mascara.

Faranno parte della rosa granata i seguenti calciatori: Francesco Pio Gattuso (2005), portiere cresciuto nel settore giovanile del Crotone, nell’ultima stagione ha difeso i pali di Sanremese e Vado in serie D; Alessio Pipicella (2003), difensore prodotto del vivaio del Catanzaro, ha maturato esperienza in Serie D con Ravenna, San Luca, Locri e Sammaurese; Lucas Teixeira Ororbia (2007), attaccante brasiliano confermato dopo la passata stagione, in cui si è distinto con la Primavera e ha collezionato due presenze in serie C; Amestan Kessai (2008) attaccante francese cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Toulouse Fc;

Giuseppe Zagarese (2006), centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, reduce da una positiva esperienza in serie D con la Sanremese e Matheus Bernardi (2007), difensore brasiliano nell’ultima stagione protagonista con la formazione Primavera.

Nei prossimi giorni il club presenterà singolarmente i nuovi calciatori attraverso i propri canali ufficiali e comunicherà ulteriori aggiornamenti sulla rosa 2026/27.