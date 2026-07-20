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Prende forma il nuovo Pontedera: tanti volti giovani per la rosa a disposizione di Mascara

Dalla Primavera i giovani Ororbia e Bernardi, poi tanti prospetti interessanti fra cui il difensore Pipicella e il portiere Gattuso

Sport
REDAZIONE
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Il ds Simone Quintieri con l'allenatore Giuseppe Mascara (foto ufficio stampa)
Meno di 1 ' di lettura

PONTEDERA – Prende forma il nuovo Pontedera affidato a mister Mascara.

Faranno parte della rosa granata i seguenti calciatori: Francesco Pio Gattuso (2005), portiere cresciuto nel settore giovanile del Crotone, nell’ultima stagione ha difeso i pali di Sanremese e Vado in serie D; Alessio Pipicella (2003), difensore prodotto del vivaio del Catanzaro, ha maturato esperienza in Serie D con Ravenna, San Luca, Locri e Sammaurese; Lucas Teixeira Ororbia (2007), attaccante brasiliano confermato dopo la passata stagione, in cui si è distinto con la Primavera e ha collezionato due presenze in serie C; Amestan Kessai (2008) attaccante francese cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Toulouse Fc;
Giuseppe Zagarese (2006), centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, reduce da una positiva esperienza in serie D con la Sanremese e Matheus Bernardi (2007), difensore brasiliano nell’ultima stagione protagonista con la formazione Primavera.

Nei prossimi giorni il club presenterà singolarmente i nuovi calciatori attraverso i propri canali ufficiali e comunicherà ulteriori aggiornamenti sulla rosa 2026/27.

© Riproduzione riservata

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