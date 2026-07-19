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Arezzo al lavoro: ufficializzata la lista dei convocati per il ritiro di Rovetta

Gli amaranto hanno iniziato il lavoro in terra bergamasca: il gruppo di mister Bucchi si prepara a Rovetta con l'obiettivo di costruire le basi per il nuovo campionato

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Val Seriana
Foto di: S.S. Arezzo
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – L’Arezzo ha dato il via alla propria preparazione estiva in vista della prossima stagione sportiva. Il gruppo guidato dal tecnico Christian Bucchi si è stabilito a Rovetta, dove da ieri è iniziata ufficialmente l’attività sul campo. La prima sessione di lavoro per gli amaranto si è tenuta nel pomeriggio di sabato, con inizio alle 18,00.

La rosa a disposizione dell’allenatore per questa fase di ritiro è composta da 32 calciatori. Ecco l’elenco completo dei convocati: Alessandro Arena, Alessandro Capello, Matias Casarosa, Alberto Cerri, Luca Chierico, Marco Chiosa, Pietro Cianci, Gianmarco Cipriani, Lorenzo Coccia, Mauro Coppolaro, Matteo Cortesi, Filippo De Col, Matteo Gilli, Julian Illanes, Artur Ionita, Aleandro Manes, Marlon Martinez Mena, Mawuli Eklu Shaka, Patrick Moreschini, Alessandro Nunziante, Emiliano Pattarello, Mario Ravasio, Alessandro Renzi, Samuele Righetti, Mattia Sala, Francesco Serban, Samuele Sussi, Camillo Tavernelli, Luca Trombini, Andrea Seculin, Muhamed Varela e Mattia Viviani.

© Riproduzione riservata

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