Pianese, ufficializzati i rinnovi di Masetti e Bertini fino al 2028

PIANCASTAGNAIO – La Pianese blinda due pedine fondamentali del proprio scacchiere in vista della nuova stagione. Il club ha ufficializzato il prolungamento contrattuale del difensore Lorenzo Masetti e del centrocampista Marco Bertini, entrambi legatisi al sodalizio bianconero fino al 30 giugno 2028.

Per Masetti si tratta di un attestato di stima dopo l’annata trascorsa a Piancastagnaio, dove si appresta a vivere la sua terza stagione consecutiva. Parallelamente, la società ha formalizzato il rinnovo di Bertini, che già al termine dello scorso campionato aveva visto esercitare l’opzione di prolungamento. Il centrocampista, autore di 6 reti nella sua stagione d’esordio con i bianconeri, si è detto soddisfatto per la rapida intesa trovata con la dirigenza.

“L’accordo con il direttore è stato raggiunto subito, perché da entrambe le parti c’era la volontà di continuare questo percorso” ha commentato Bertini. Il giocatore ha poi sottolineato il clima positivo che si respira al rientro in campo dopo la sosta estiva, evidenziando il valore dell’integrazione dei nuovi arrivati nel gruppo storico.

L’attenzione è ora rivolta al lavoro quotidiano presso lo stadio Comunale. Con l’arrivo del nuovo staff tecnico, il gruppo sta assimilando schemi e concetti inediti, un processo che passerà inevitabilmente attraverso le amichevoli precampionato. “Abbiamo un tecnico e uno staff nuovi, quindi ci saranno richieste diverse rispetto alla scorsa stagione” ha spiegato il centrocampista, indicando nella fase di ritiro il momento decisivo per costruire l’identità della squadra in vista del debutto in Coppa Italia e dell’apertura del campionato.