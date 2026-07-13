Paolo Bianco si presenta: “I senatori saranno l’esempio per i nuovi”

PISA – Il Pisa Sporting Club apre ufficialmente i battenti della stagione 2026/2027. La società nerazzurra ha fissato per oggi una conferenza stampa presso la Cetilar Arena, all’interno della sala intitolata a ‘Passaponti’, per segnare l’avvio formale del nuovo percorso sportivo.

L’incontro con i media segue le recenti attività di routine che hanno coinvolto la rosa, tra cui le visite mediche prima del ritiro di Morgex, e l’ufficializzazione dei primi movimenti di mercato, come l’arrivo dell’attaccante Tommaso Marras. Al tavolo siederanno figure centrali del club: l’amministratore delegato Giovanni Corrado, il nuovo direttore sportivo Leonardo Gabbanini, che ha assunto l’incarico lo scorso 21 aprile, e il neo allenatore Paolo Bianco.

La conferenza rappresenta l’occasione per delineare le strategie e gli obiettivi del Pisa Sporting Club per il campionato alle porte.

L’amministratore delegato ha aperto i lavori analizzando il percorso recente del club: “Ci siamo lasciati alla fine dell’anno scorso con un monito per quest’anno. Per fortuna ci abbiamo passato momenti belli e momenti meno belli, che però ricordiamo in maniera molto forte perché hanno segnato la storia di questo club. Questo, però, non ci deve far dimenticare le difficoltà: è un campionato dove l’equilibrio regna sempre fino alla fine”.

Sul futuro, Corrado ha aggiunto: “Oggi torniamo a essere una squadra di Serie B che deve partire, lavorando giorno per giorno, per ricostruire quello che non è stata in grado di mantenere. La Serie A è stata per un momento una bella realtà, ma ci ha dimostrato tutto ciò che ci poteva ancora mancare per poter pensare di restarci per un periodo molto più lungo. Non sarà solo il tema di quando, ma sarà il tema di come”.

Il neo direttore sportivo ha illustrato la sua visione operativa: “Ho accettato Pisa con entusiasmo perché penso che ci sia veramente un potenziale importante, penso che ci sia una società che ha la possibilità e la voglia di crescere. Il mio lavoro è cercare di costruire per il futuro. Non voglio creare una squadra che vince una domenica e basta, ma cercare di formare un gruppo che vinca e che lotti per vincere costantemente”.

Gabbanini si è soffermato anche sulle strategie di mercato: “Noi vogliamo cercare di tenere i calciatori più bravi e prenderne altri altrettanto validi che possano darci una mano. La vera differenza la fa una programmazione importante sul mercato, che non può basarsi semplicemente sullo scambio di questo o quel giocatore. Le richieste per i nostri calciatori ci sono, da parte nostra c’è l’intenzione di trattenere i giocatori che vogliamo far rimanere”.

L’attenzione si è poi spostata sul campo, con Paolo Bianco pronto a raccogliere la sfida: “Sono ambizioso e voglio allenare in Serie A. Però purtroppo a Monza non c’erano più le condizioni e quindi, nel momento in cui mi ha chiamato il Pisa, non ci ho pensato due volte, proprio per quello che mi è stato prospettato, per il progetto e per la visione di questo club”, ha esordito il tecnico. Bianco ha quindi sottolineato l’importanza del lavoro mentale: “C’è qualcosa da ricostruire nella mente di alcuni ragazzi, perché quando si retrocede in malo modo è normale portarsi dietro qualcosa di negativo e dobbiamo essere bravi tutti, velocemente, a svoltare”.

Il mister ha poi speso parole di elogio per i leader dello spogliatoio: “È fondamentale avere ragazzi e uomini come Antonio, come Arturo, come Simone Canestrelli, come Stefano Moreo, come Samuele e tutti i ragazzi che amano questa piazza, che danno tutto ogni giorno e che sono d’esempio per tutti coloro che arrivano a vestire questa maglia”.

Approfondendo poi le caratteristiche dei singoli, il tecnico ha mostrato fiducia in talenti come Isak Vural e Lusuardi. Sul primo ha chiarito: “Isak ho avuto la fortuna di allenarlo per qualche mese a Frosinone due stagioni fa, e mi ha colpito subito fin dai primi allenamenti perché è diverso. Tocca la palla in maniera diversa, dà del tu al pallone. È un giocatore di grandissima prospettiva, ancora molto giovane, e credo che possa essere un giocatore determinante per questa squadra, sia quest’anno che in futuro. Ha talmente tanta qualità che può fare qualsiasi cosa”. Per quanto riguarda Lusuardi, ha aggiunto: “Con Lusuardi ho avuto l’opportunità di allenarlo e non so perché l’anno scorso non si era riuscito a esprimere le sue qualità. Anche lui è un giocatore molto giovane di prospettiva con, dal mio punto di vista, grandissima qualità e son curioso di riallenarlo quest’anno per vedere se ci sono i margini per farlo migliorare ulteriormente”.

Bianco ha poi concluso la sua analisi tattica e personale: “Come uno schiera la squadra in campo dipende dalle caratteristiche dei giocatori. In questi giorni sto provando a valutare col mio staff quelle che sono le caratteristiche appunto di tutti i giocatori della rosa e provare a metterli in condizione di sfruttare al meglio. Marras è un giocatore che abbiamo voluto tutti perché, dal nostro punto di vista, nonostante abbia fatto un solo anno di Serie B, ha fatto un grandissimo campionato, ha fatto 7 gol e ha le caratteristiche per poter crescere con noi. Io non metto l’asticella, io punto al massimo, però poi accetto tutto quello che arriva e provo a migliorarmi. Non ho un obiettivo, non mi impongo limiti. Poi dove arriviamo, la strada lo dirà, il lavoro che faremo lo dirà”.

Il tecnico ha infine lanciato un appello all’unità, consapevole delle aspettative della piazza: “Credo che nessuna squadra possa ottenere risultati importanti senza l’aiuto di tutti. Parlo dei tifosi, che so essere una piazza molto unita sotto certi aspetti. Noi abbiamo bisogno del nostro pubblico, abbiamo bisogno di voi. La squadra ne ha veramente bisogno perché, come dicevo prima, tutti insieme si vince”.