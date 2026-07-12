Fiorentina, al via la pre-season 2026-2027: ecco i convocati

FIRENZE – La Fiorentina ha dato il via ai lavori per la stagione 2026/2027, con il raduno della prima squadra fissato per il 12 luglio 2026. La lista dei convocati per la fase di preparazione comprende Arthur Atta, Luis Francisco Balbo Viera, Dannis Beldenti, Marco Brescianini, Oliver Christensen, Pietro Comuzzo, Domilson Cordeiro dos Santos, Federico Croci, David De Gea Quintana, Lapo Deli, Radu-Matei Dragusin, Fortune Egharevba, Giovanni Fabbian, Nicolò Fagioli, Gianmaria Fei, Viery Fernandes Santos Lopes, Niccolò Fortini, Albert Gudmundsson, Moise Bioty Kean, Luca Lezzerini, Rolando Mandragora, Federico Melani, Matías Agustín Moreno, Cher Ndour, Alessandro Perrotti, Roberto Piccoli, Antonio Pirrò, Luca Ranieri e Simon Solomon Sohm.
Il programma di lavoro prevede percorsi differenziati per alcuni elementi dell’organico. Fabiano Parisi svolgerà un’attività individuale, mentre Marin Pongračić beneficerà di un periodo di riposo supplementare a causa dei recenti impegni con la propria rappresentativa nazionale. Infine, non risultano tra i convocati Valentini, Gosens, Sottil, Barak, Richardson, Nzola, Bianco e Kospo.