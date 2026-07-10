Colpo dell’Arezzo: preso l’attaccante ex serie A, Alberto Cerri

AREZZO – L’Arezzo ha acquisito a titolo definitivo dal Cesena le prestazioni sportive dell’attaccante Alberto Cerri.

Il nuovo calciatore amaranto ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029. Classe 1996, Cerri cresce nel settore giovanile del Parma Calcio fino ad esordire in serie A con la prima squadra gialloblù nella stagione 2012/2013. Nel 2015/2016 si trasferisce al Cagliari Calcio, tra le cui fila conquista la vittoria del campionato e la promozione in massima serie, mentre nella stagione seguente passa alla Spal, conquistando un’altra vittoria del torneo ed una nuova promozione in Serie A.

Dopo due esperienze con Pescara Calcio e Perugia, nel 2018 Cerri ritorna ad indossare la maglia del Cagliari Calcio, raccogliendo 50 presenze in serie A, prima di trasferirsi al Como 1907 con cui conquista una nuova promozione in massima serie nella stagione 2023/2024. Nello scorso campionato ha vestito la maglia del Cesena (16 presenze, 3 gol).

Fino ad oggi, il nuovo attaccante dell’Arezzo ha collezionato 90 presenze in serie A e 191 presenze in serie B, a cui si aggiungono 63 reti e 33 assist nelle due competizioni. “Ringrazio la società, il direttore e il mister: mi hanno voluto con grande convinzione – ha detto Cerri -, ed è proprio questo desiderio nei miei confronti che mi ha spinto a sposare il progetto amaranto”.