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Pisa Sporting Club, al via le visite mediche pre-ritiro presso il centro “Rehab and Sport”

La stagione 2026-2027 dei nerazzurri entra nel vivo con le prime sessioni di valutazione atletica e sanitaria presso il centro specializzato cittadino

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Visite medichie Pisa
Foto: Archivio / DC
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PISA – Il Pisa Sporting Club ha ufficialmente dato il via alla stagione 2026-2027. Le attività preparatorie sono iniziate con le visite mediche di rito presso il Centro Universitario di Medicina Riabilitativa e dello Sport “Rehab and Sport”.

Nella giornata di oggi, mercoledì 8 luglio, il gruppo ha sostenuto la prima sessione di controlli. Al mattino sono stati valutati Tosi, Conti, Bettazzi, Primasso, Frosali, Maucci, Mbambi, Sapola e Buffon. Nel pomeriggio, il percorso sanitario ha coinvolto Angori, Piccinini, Durmush, Stojilkovic, Hojholt, Meister, Canestrelli, Moreo e Caracciolo.

I test proseguiranno domani, giovedì 9 luglio, con il resto della rosa: Bozhinov, Lusuardi, Esteves, Calabresi, Touré, Vural, Léris, Tramoni, Durosinmi e Loyola. A completare le visite di domani saranno i portieri Guizzo, Vukovic, Loria e Semper.

Dopo i controlli medici, il programma prevede i test atletici presso il Centro Sportivo di San Piero a Grado. Successivamente, la squadra partirà mercoledì 15 luglio per il ritiro precampionato di Morgex, in Valle d’Aosta. Il calendario estivo include inoltre un test match contro il Bologna, programmato per sabato 8 agosto a porte chiuse presso il Centro Tecnico della società rossoblù.

© Riproduzione riservata

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