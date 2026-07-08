Ripascimenti sulla costa toscana, via ai sopralluoghi dell’assessore Barontini

FIRENZE – Giovedì 9 luglio iniziano i sopralluoghi dell’assessore regionale all’ambiente David Barontini nei comuni del litorale toscano interessati dagli interventi di ripascimento e dalle opere di manutenzione, ripristino e rimodellamento stagionale degli arenili, cofinanziati all’ottanta per cento dalla Regione Toscana con un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Si tratta di un programma di interventi di grande valore strategico per la tutela della costa, pensato per rafforzare la resilienza del litorale di fronte all’erosione e agli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, salvaguardando al tempo stesso l’ambiente, il turismo, le attività economiche e la sicurezza dei territori costieri. Un investimento che conferma l’impegno della Regione nella difesa di uno dei patrimoni ambientali e paesaggistici più preziosi della Toscana.

“Investire nella difesa della costa significa investire nel futuro della Toscana. I ripascimenti e gli interventi sugli arenili sono opere indispensabili per contrastare l’erosione costiera e rendere il nostro territorio più resiliente ai cambiamenti climatici. Per questo abbiamo scelto di essere presenti direttamente nei comuni, perché il confronto con le amministrazioni locali è fondamentale per seguire da vicino l’attuazione degli interventi e garantire risposte concrete ai territori”, sottolinea l’assessore Barontini.

Il tour conferma la volontà della Regione di seguire direttamente l’attuazione degli interventi, incontrando sindaci, amministratori e tecnici per verificare lo stato delle opere e condividere con i territori un percorso fondamentale per la salvaguardia del litorale.

Giovedì 9 luglio l’assessore Barontini sarà a Marina di Massa, dove visiterà un sito interessato dagli interventi, quindi in provincia di Pisa a Marina di Vecchiano e Marina di Pisa con sopralluoghi in tre aree della spiaggia e infine a Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, dove sono previste visite in quattro punti della costa.

Martedì 21 luglio il tour proseguirà in provincia di Livorno con le visite in due siti nel territorio di San Vincenzo e in uno a Marina di Cecina, mentre venerdì 31 luglio l’assessore sarà in provincia di Grosseto a Follonica, Marina di Scarlino, Capalbio e Monte Argentario. La visita che concluderà il ciclo dei sopralluoghi è in programma martedì 4 agosto in due siti in provincia di Livorno nel comune di Campo nell’Elba.

Gli interventi, approvati dalla giunta regionale lo scorso marzo nell’ambito del primo stralcio del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera 2026, riguardano complessivamente 17 opere distribuite in 11 comuni costieri, con l’obiettivo di ripristinare la funzionalità e l’ecosistema degli arenili.