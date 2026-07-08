Dalla Regione oltre 3,6 milioni di euro per rafforzare la rete dei centri per la famiglia e i servizi offerti.

LIVORNO – La giunta regionale, su proposta dell’assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni, ha deliberato di assegnare oltre 3,6 milioni di euro alle zone distretto e società della salute per rafforzare la rete dei centri per la famiglia e i servizi offerti.

Tra questi vi sono attività di ascolto e consulenza dedicata ad adolescenti e genitori, con particolare attenzione ai giovani in situazioni di rischio. Sono previste iniziative in collaborazione con scuole, altre agenzie formatrici, consultori, servizi territoriali ed enti del terzo settore. Ci saranno anche attività di sensibilizzazione sul valore dell’affidamento familiare e dell’adozione. È prevista pure la nascita della figura dell’assistente materna, per un sostegno (anche a domicilio) alla donna in gravidanza e alla famiglia fino al primo anno di vita del bambino.

Tutte le attività finanziate dovranno dispiegarsi entro ottobre 2027.