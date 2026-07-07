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Firenze e Pisa, giugno da record: superato il milione di passeggeri

Il sistema aeroportuale regionale archivia il miglior mese di giugno della sua storia, superando la soglia del milione di passeggeri grazie alla spinta dei collegamenti internazionali

Economia
REDAZIONE
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(Foto Fb Aeroporto di Pisa)
1 ' di lettura

Il sistema aeroportuale toscano ha archiviato il mese di giugno con numeri record. Gli scali di Firenze e Pisa hanno gestito complessivamente oltre un milione di passeggeri, segnando un incremento del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2025 e confermandosi come il miglior mese di giugno di sempre. Il trend positivo è stato trainato sia dai collegamenti internazionali, cresciuti del 4,7%, sia da quelli nazionali, che hanno registrato un aumento dell’1,7%.

L’andamento registrato nel sesto mese dell’anno consolida un primo semestre già caratterizzato da dati storici. Da gennaio a giugno, il sistema aeroportuale ha superato i 4,8 milioni di passeggeri, con una crescita complessiva del 5,9% rispetto al primo semestre dell’anno precedente.

Per quanto riguarda il singolo scalo di Firenze, l’aeroporto Amerigo Vespucci ha raggiunto la cifra di 396 mila passeggeri, con un progresso dell’1,4% su base annua. Il traffico internazionale ha visto una crescita dell’1,1%, mentre quello nazionale ha segnato un più 4,3%. Le rotte principali che hanno alimentato il traffico fiorentino rimangono quelle verso Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte. Nei primi sei mesi del 2026, lo scalo ha totalizzato oltre 1,9 milioni di passeggeri, in aumento del 5,2% rispetto al 2025.

Il Galileo Galilei di Pisa ha invece archiviato un giugno da 665 mila passeggeri, con un balzo del 5,5% rispetto al 2025. La crescita è stata spinta in particolare dai flussi internazionali (+7,4%), seguiti da quelli nazionali (+0,8%). Londra si posiziona al primo posto per volume di traffico, seguita da Tirana, Palermo, Parigi e Catania. Complessivamente, il semestre pisano ha visto transitare oltre 2,9 milioni di persone, stabilendo il record assoluto per lo scalo e una crescita del 6,4% rispetto all’anno scorso.

© Riproduzione riservata

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