Firenze e Pisa, giugno da record: superato il milione di passeggeri

Il sistema aeroportuale toscano ha archiviato il mese di giugno con numeri record. Gli scali di Firenze e Pisa hanno gestito complessivamente oltre un milione di passeggeri, segnando un incremento del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2025 e confermandosi come il miglior mese di giugno di sempre. Il trend positivo è stato trainato sia dai collegamenti internazionali, cresciuti del 4,7%, sia da quelli nazionali, che hanno registrato un aumento dell’1,7%.

L’andamento registrato nel sesto mese dell’anno consolida un primo semestre già caratterizzato da dati storici. Da gennaio a giugno, il sistema aeroportuale ha superato i 4,8 milioni di passeggeri, con una crescita complessiva del 5,9% rispetto al primo semestre dell’anno precedente.

Per quanto riguarda il singolo scalo di Firenze, l’aeroporto Amerigo Vespucci ha raggiunto la cifra di 396 mila passeggeri, con un progresso dell’1,4% su base annua. Il traffico internazionale ha visto una crescita dell’1,1%, mentre quello nazionale ha segnato un più 4,3%. Le rotte principali che hanno alimentato il traffico fiorentino rimangono quelle verso Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte. Nei primi sei mesi del 2026, lo scalo ha totalizzato oltre 1,9 milioni di passeggeri, in aumento del 5,2% rispetto al 2025.

Il Galileo Galilei di Pisa ha invece archiviato un giugno da 665 mila passeggeri, con un balzo del 5,5% rispetto al 2025. La crescita è stata spinta in particolare dai flussi internazionali (+7,4%), seguiti da quelli nazionali (+0,8%). Londra si posiziona al primo posto per volume di traffico, seguita da Tirana, Palermo, Parigi e Catania. Complessivamente, il semestre pisano ha visto transitare oltre 2,9 milioni di persone, stabilendo il record assoluto per lo scalo e una crescita del 6,4% rispetto all’anno scorso.