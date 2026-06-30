Ricavi per 2,2 miliardi di euro per Plures: ok al bilancio consolidato 2025

PRATO – L’assemblea dei soci di Plures, costituitasi con la presenza di 53 soci rappresentanti il 97,29% del capitale sociale, ha approvato ieri (29 giugno) il bilancio consolidato al 31 dicembre e la rendicontazione consolidata di sostenibilità.

Al momento della votazione erano presenti 49 soci pari al 95,51% del capitale. Il documento di bilancio è stato approvato con il voto favorevole di soci rappresentanti l’89,96% del capitale sociale (43 soci), mentre 4 soci, rappresentanti il 3,91% del capitale, hanno votato contro e 2 soci, rappresentanti l’1,64%, si sono astenuti.

Il documento, approvato dal consiglio di amministrazione nelle scorse settimane e corredato della documentazione prevista dalla normativa, conferma il percorso di crescita industriale della multiutility, caratterizzato dal rafforzamento del gruppo, dall’incremento degli investimenti e dallo sviluppo delle attività nei settori ambiente, energia e ciclo idrico.

Nel 2025 Plures ha registrato ricavi pari a oltre 2,2 miliardi di euro, un margine operativo lordo (Ebitda) di 405,8 milioni di euro, un utile netto consolidato di 67,3 milioni di euro e investimenti operativi per 547 milioni di euro, confermando la solidità economica e patrimoniale del gruppo e la capacità di sostenere un significativo piano di sviluppo industriale.

Nella stessa sede, l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione di 34,4 milioni di euro di dividendi. Al momento del voto erano presenti 50 soci pari al 90,6% del capitale sociale. La proposta è stata approvata con il voto favorevole di soci rappresentanti il 76,68% del capitale sociale (35 soci), mentre hanno votato contro soci rappresentanti il 10,45% del capitale (10 soci) e si sono astenuti soci rappresentanti il 3,46% del capitale sociale (5 soci). Lo scorso anno votarono a favore della distribuzione dei dividendi 29 soci (pari al 57,04% del capitale) e 12 soci votarono contro (pari al 10,77% del capitale).

L’assemblea ha inoltre deliberato la proroga degli attuali organi sociali, rinviando a una successiva assemblea dei soci, da svolgersi entro il 30 settembre, le determinazioni relative al rinnovo delle cariche.

Sul tema c’è già un embrione di polemica politica. Così Paolo Bambagioni, consigliere comunale della lista civica Eike Schmidt e presidente della commissione controllo del Comune di Firenze: “Non basta più distribuire il dividendo. Dentro Alia-Plures cresce il fronte del dissenso e anche chi ha votato, per ora, a favore sicuramente non si ritrova in questa gestione, contraddistinta dal caso del doppio bilancio, dai debiti, dagli aumenti Tari, dal blocco degli impianti. Anche la breve proroga dei vertici indica due cose da non sottovalutare: che non si andrà al rinnovo degli attuali – Irace – e che non si hanno le idee chiare per il futuro”.