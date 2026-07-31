La pianta che cresce sui terreni salini: da Pisa la ricerca sul Dna della Salicornia per salvare i raccolti

PISA – L’Università di Pisa è alla guida del progetto di ricerca internazionale SAGA, un’iniziativa triennale incentrata sullo studio della Salicornia, una pianta in grado di svilupparsi in terreni salini e degradati. L’obiettivo è trasformare questa specie in una risorsa per l’agricoltura mediterranea, contrastando gli effetti del cambiamento climatico come la siccità e la progressiva salinizzazione dei suoli.

Inserito nel programma europeo PRIMA e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, il consorzio unisce l’ateneo pisano all’Università dell’Algarve in Portogallo, all’Università di Ankara in Turchia e all’Università di Tunis El Manar in Tunisia.

Il gruppo multidisciplinare del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali di Pisa si occuperà di analizzare per la prima volta in modo sistematico il patrimonio genetico delle popolazioni mediterranee di Salicornia. Attraverso attività di genomica e bioinformatica, i ricercatori studieranno il DNA della pianta per individuare le varietà più idonee a favorire la salute del suolo e la biodiversità microbica.

A partire dal secondo anno, il programma prevede sperimentazioni sul campo nei quattro Paesi coinvolti. Le soluzioni verranno sviluppate all’interno di laboratori condivisi, i cosiddetti ‘Living Labs’, che vedranno la partecipazione diretta di agricoltori, tecnici e decisori politici.

“Con l’aumento della siccità e della salinizzazione dei terreni, trovare colture capaci di crescere dove oggi è difficile coltivare è una sfida cruciale per il futuro dell’agricoltura”, spiega Alberto Vangelisti, coordinatore dell’iniziativa. Vangelisti precisa inoltre che la Salicornia, già nota in ambito alimentare, non è mai stata studiata in modo sistematico dal punto di vista genetico e “può offrire nuove opportunità di mercato ai piccoli e medi agricoltori”, trasformando le conoscenze acquisite in strumenti concreti attraverso la collaborazione tra le due sponde del bacino mediterraneo.