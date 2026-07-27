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Filiera del sigaro Toscano in crescita: superfici coltivate a +29% e aumento dei produttori dal 2020 al 2026

Boom per la filiera del tabacco Kentucky tra il 2020 e il 2026: le superfici coltivate salgono del 29% e le aziende agricole crescono del 33%

Economia
REDAZIONE
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Sigaro
Foto: FreePick
Meno di 1 ' di lettura

La coltivazione del tabacco destinato alla produzione dei sigari Toscano registra una fase di espansione. Secondo i dati diffusi da Manifatture Sigaro Toscano, tra il 2020 e il 2026 le superfici coltivate sono aumentate del ventinove per cento, passando da 1.190 a 1.533 ettari, mentre il numero dei coltivatori coinvolti è cresciuto del trentatré per cento, salendo da 178 a 237 aziende agricole.

Dopo una contrazione registrata nel biennio tra il 2021 e il 2022, il settore ha ripreso slancio dal 2023 grazie a maggiori investimenti sulla varietà di tabacco Kentucky. Contestualmente, il valore della produzione per ettaro riconosciuto ai produttori, che include le integrazioni corrisposte dall’azienda, ha registrato un incremento del novantatre per cento in cinque anni, passando da circa 8.130 euro del 2020 agli oltre 15.660 euro registrati nel 2025.

L’amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano, Stefano Mariotti, ha sottolineato l’importanza di tali investimenti per la salvaguardia del comparto: “Investire nella filiera del tabacco Kentucky significa tutelare un patrimonio di competenze agricole e manifatturiere unico – ha affermato -. Il nostro impegno è continuare a sostenere i coltivatori italiani, assicurando valore economico, strumenti finanziari e continuità a una coltura che rappresenta un elemento distintivo dei sigari Toscano e del made in Italy”.

© Riproduzione riservata

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