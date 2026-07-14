Pan di Vico passa ai francesi: Solina acquisisce il 100% dello storico produttore toscano di pangrattato

BIENTINA – Storico passaggio di proprietà nel settore alimentare italiano.

La Pan di Vico Srl, azienda di Bientina specializzata nella produzione di pangrattato e coating per l’industria alimentare, è stata acquisita al 100 per cento dal gruppo francese Solina, multinazionale leader nella produzione di ingredienti, miscele e aromi destinati al comparto food. Il valore economico dell’operazione non è stato reso noto.

Fondata e sviluppata dalla famiglia Degl’Innocenti, oggi alla terza generazione, Pan di Vico rappresenta una delle tre principali aziende italiane del settore. L’impresa dispone di cinque linee produttive, opera sia nel mercato industriale sia nella grande distribuzione con marchi propri e private label e, nel 2025, ha registrato un fatturato di circa 15 milioni di euro, un margine operativo lordo (Ebitda) di 3,7 milioni e 50 dipendenti. La produzione è concentrata in quattro stabilimenti a Bientina, per una superficie complessiva di circa 7milka metri quadrati.

L’acquisizione rafforza ulteriormente la presenza di Solina in Italia. Il gruppo francese, controllato dal fondo di private equity Astorg, conta 1,5 miliardi di euro di fatturato, oltre 4400 dipendenti, più di 50 stabilimenti produttivi ed è presente in 75 mercati internazionali. Negli ultimi anni aveva già ampliato la propria presenza nel nostro Paese con l’acquisizione di Mta Parmaromi (2024) e PhenoFarm (2025).

Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’ingresso di Pan di Vico nel gruppo Solina consentirà di ampliare in modo significativo le opportunità di sviluppo di nuovi prodotti, innovazione e servizi al cliente, rafforzando il posizionamento del gruppo tra i principali fornitori di ingredienti “savory” sul mercato italiano.

La gestione operativa dell’azienda resterà affidata alla famiglia fondatrice, garantendo continuità aziendale e valorizzando le competenze sviluppate negli anni.

L’operazione è stata seguita da bP Corporate Finance in qualità di advisor finanziario di Solina, mentre Pan di Vico è stata assistita dallo studio Cavallini & Partners per gli aspetti di advisory M&A e dallo studio legale Sfb Avvocati per gli aspetti legali.